Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 млн

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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, наибольшее количество зарегистрировано в США: 8 945 891.

Далее следуют Индия с 8 088 851 случаем коронавируса и Бразилия с 5 494 376 заболевшими. Среди стран, в которых число случаев заражения превысило 1 миллион, находятся Франция, Испания, Аргентина и Колумбия.

Как пишет moldpres.md, число вылечившихся от COVID-19 граждан во всём мире превышает 30 миллионов.

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