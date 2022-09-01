Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

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За последние семь дней было выявлено более 6 тыс. новых случаев этого заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как следует из статистических данных ВОЗ, на настоящий момент известно о 50 496 заразившихся, умерли 16 человек. За последние семь дней поступили сообщения о 6 029 новых случаях, включая 3 летальных исхода.

Больше всего заболевших в США (17 994). В первую десятку входят также Испания (6 543), Бразилия (4 693), Франция (3 547), Германия (3 467), Великобритания (3 413), Перу (1 463), Канада (1 228), Нидерланды (1 160) и Португалия (846).

Как заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в ряде стран Америки, на которую приходится более половины заражений, «число новых случаев инфицирования растёт». Вместе с тем, «устойчивая тенденция к снижению» наблюдается в Канаде. Замедление вспышки оспы обезьян отмечено также в некоторых европейских странах, включая Германию и Нидерланды.

По словам Гебрейесуса, посредством эффективных мер в сфере здравоохранения вспышка «может быть остановлена», а вирус оспы обезьян «ликвидирован», пишет eadaily.com.

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