Число случаев ОРЗ снижается

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На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 103 случая сезонного гриппа, 11 052 случая ОРВИ и 409 случаев ОРЗ.

По данным Минздрава, число случаев респираторных инфекций в целом снижается. Также наблюдается тенденция к снижению количества госпитализаций: за указанный период с гриппом было госпитализировано 57 человек, с вирусами – 279. Летальных исходов за отчётный период не зарегистрировано, передаёт moldpres.md.

Как отмечают в ведомстве, всего в этом сезоне было подтверждено 1 377 случаев гриппа и 171 202 случая вирусных заболеваний. Руководители органов здравоохранения вновь заявляют о важности соблюдения мер по предотвращению сезонного гриппа и острых респираторных инфекций: избегать мест скопления людей, носить защитные маски, особенно в общественном транспорте, соблюдать дистанцию, периодически проветривать помещения, соблюдать гигиену рук, а также прививаться от гриппа.

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