Число случаев коронавируса в Кишинёве продолжает расти

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Почти половина всех зарегистрированных за время пандемии случаев коронавируса приходится на Кишинёв: 50042. Накануне COVID-19 подтвердили ещё у 763 жителей муниципия.

Вылечились 34919 граждан, скончались 790. Под наблюдением врачей находится 7451 пациент. Среди пригородов по числу заболевших “лидируют”: Дурлешты, Трушены, Крикова, Бубуечь и Бачой. Наиболее подвержены заболеванию люди старше 60 лет, однако много случаев и в категории 30-39 лет.

Жителей Кишинёва настоятельно призывают соблюдать все меры защиты от COVID-19, особенно в преддверии зимних праздников.

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