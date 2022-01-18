Число случаев COVID-19 в Молдове выросло на прошлой неделе более чем на 135%

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С 10 по 16 января 2022 года в Молдове зарегистрировали 8 686 случаев заболевания COVID-19 или 233 случая на 100 000 населения, что на 135% больше, чем в первую неделю 2022 года, и на 241% больше, чем в прошлом месяце.

По данным Минздрава, в указанный период коронавирусом заболели 55 беременных и 724 ребёнка. Неделей ранее ковид подтвердили у 230 детей.

“Красный код” эпидопасности был введён в муниципии Кишинёв и Яловенском районе. В 27 территориально-административных единицах действует “оранжевый” код. Ещё в восьми – “жёлтый”.

Как уточнили в Минздраве, за вторую неделю этого года вакцину получили 40 737 человек. 109 162 человека привились бустерной дозой.

Национальный охват одной дозой в целом составляет около 30%, а полной схемой – около 29%, всего введено 1 839 613 доз вакцины. Самый высокий уровень иммунизации зарегистрирован в Кишинёве – 43% и Сороках – 32%, а самый низкий охват вакцинацией отмечается в АТО Гагаузия (18%), Сынджерейском и Леовском районах (19%), отмечает moldpres.md.

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