Число случаев COVID-19 в мире превысило 610 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 610 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 610 350 075, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 520 302 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия, передает interfax.ru.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

  • США – 95 490 495 и 1 052 214.
  • Индия – 44 516 479 и 528 250.
  • Франция – 35 015 024 и 155 651.
  • Бразилия – 34 558 902 и 685 121.
  • Германия – 32 604 993 и 148 728.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 836.9. В Индии на 1 млн жителей скончались 376 человек, в Бразилии – 3 182, во Франции – 2 357, в Германии – 1 773, в США – 3 218.

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