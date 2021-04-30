Число случаев COVID-19 в мире превысило 150 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 150 миллионов

Количество подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило отметку в 150 миллионов.

Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Общее число случаев составляет 150 530 783. Скончались 3 165 978 пациентов с диагностированным COVID-19, 87 570 816 человек выздоровели.

На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 32 миллионов случаев. Следом идут Индия (более 18,7 миллиона) и Бразилия (более 14,5 миллиона), пишет ria.ru.

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