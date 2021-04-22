Число провакцинированных от COVID-19 граждан Молдовы превысило 100 тысяч

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На сегодняшний день в Республике Молдова введено 103 811 доз вакцины против COVID. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в центрах вакцинации страны было использовано 75 778 доз AstraZeneca, 23 037 доз Pfizer/BioNtech и 1 185 доз Sinopharm.

Таким образом, охват вакцинацией составляет 2,5% населения. Медицинские работники были вакцинированы на 62%, сотрудники образовательной системы на 28% и почти на 30% работники и постояльцы центров временного размещения.

В то же время власти заявили, что заболеваемость коронавирусом среди медицинских кадров с начала кампании по иммунизации снизилась на 82,5%. Если до начала вакцинации 12% от общего числа зарегистрированных случаев составляли сотрудники системы здравоохранения, то сейчас этот показатель снизился до 3%.

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