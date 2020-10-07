Число посетителей столичного зоопарка резко увеличилось

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Пандемия не дала возможность посещать столичный зоологический парк всю весну. Также из-за пандемии в страну не прибыли долгожданные медвежата с Камчатки. Однако с открытием зоопарка 1 июня количество его посетителей возросло.

Заместитель директора зоопарка Серджиу Пынзару сообщил, что с марта, хотя это учреждение было закрыто для посетителей, у рабочих же практически не было выходных. В этот период, помимо ежедневного ухода за животными, были обустроены новые помещения, вольеры, беседки и водопады. Расширено пространство Крестьянского двора с домашними животными, передаёт ipn.md.

С открытием зоопарка число посетителей увеличилось, особенно по выходным дням. В субботние и воскресные дни в зоопарк приходят более тысячи посетителей, а во избежание скопления людей открыта вторая билетная касса. Серджиу Пынзару объясняет увеличение количества посетителей тем, что люди устали оставаться в домах из-за введенных ограничений. По его словам, такой рост количества посетителей позволяет возместить убытки, понесенные весной, когда зоопарк был закрыт.

Серджиу Пынзару также сообщил, что посетители зоопарка могут любоваться разными животными, в том числе полярными волчатами, жеребёнком зебры и детёнышем ламы. Зоопарк также планирует новое приобретение, но подробностей пока не сообщил.

Зоопарк открыт со вторника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Стоимость билетов не изменилась: 30 лей для взрослых, 5 лей для школьников, студентов и пенсионеров, а для детей до 7 лет вход бесплатный.

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