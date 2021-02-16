Число пассажиров общественного транспорта сократилось в прошлом году почти вдвое

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В 2020 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 55,6 млн пассажиров, что на 46,1% меньше по сравнению с 2019 годом. Пассажирооборот сократился на 59,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Наибольшую долю составили автомобильные пассажирские перевозки (97,6%), за которыми следуют железнодорожный транспорт (1,3%) и воздушный транспорт (0,7%). По сравнению с 2019 годом пассажирские авиаперевозки снизились на 75,6%, автомобильные – на 45,8%, а железнодорожные – на 38,0%. Рост был зарегистрирован только для речного транспорта (+56,1%).

В 2020 году автобусы и микроавтобусы перевезли 54,2 млн пассажиров, что на 45,8% меньше, чем в 2019 году. Доля пассажиров автобусов и микроавтобусов в Кишинёве составляет 53,6%, в центральных районах – 20,3%, на севере – 5,2%, на юге – 8,6%, в Гагаузии – 2,3%.

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