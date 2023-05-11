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На прошлой неделе число новых случаев ОРВИ в Молдове сократилось на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.

Таким образом, в период с 1 по 7 мая выявили 3951 случай ОРВИ, в том числе 1637 случаев (41%) в Кишинёве. Госпитализированы 187 человек. Из общего числа заболевших 64% – дети в возрасте до 14 лет.

В Сорокском районе был зарегистрирован один случай сезонного гриппа. Летальных исходов за отчётный период не было.

Всего с 3 октября 2022 года по 7 мая 2023 года в Молдове было зарегистрировано 1979 случаев гриппа, 279 175 случаев ОРВИ и 12 020 случаев ОРЗ.

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