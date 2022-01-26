Число новых случаев ковида в Молдове за неделю выросло на 135%

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С 17 по 23 января в Молдове зарегистрировали 20 428 случаев коронавируса или 548 случаев на 100 тысяч населения, что на 135% больше, чем неделей ранее, или в 8,8 раз больше, чем в декабре. Информацию представили в Минздраве.

В указанный период заболели 115 беременных. Число заразившихся ковидом детей выросло с 724 до 2 811.

В 30 территорально-административных единицах был введён “красный” код, в 6 – “оранжевый”. Ежедневно с коронавирусом госпитализировали в среднем 1706 человек – на 73% больше, чем неделей ранее. 78 пациентов скончались в указанный период.

Вакцины с 17 по 23 января получили 45 723 человек – примерно на 12% больше, чем неделей ранее. Бустерной дозой привились 139 969 граждан.

Охват полной схемой почти не изменился – примерно 29%. Самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в Кишинёве (примерно 45%) и в Сороках (33%). Хуже всего ситуация обстоит в Гагаузии (18%), а также в Сынжерей и Леова (20%).

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