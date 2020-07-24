Число новых случаев коронавируса в Украине за сутки подскочило почти до тысячи

Число новых случаев коронавируса в Украине за сутки подскочило почти до тысячи

За сутки 23 июля COVID-19 в Украине диагностировали у 972 человек. Выздоровели 886 больных, умерли 20 пациентов с коронавирусом.

Как сообщает pravda.com.ua, больше всего новых случаев, 126, было зарегистрировано во Львовской области. 118 – в Киеве. 96 случаев выявлено в Ровенской области.

За всё время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 62 823 человек, из них 34 886 уже выздоровели, а 1 571 больной умер. Сейчас COVID-19 в соседней стране болеют 26 366 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md