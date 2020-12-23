Число новых случаев коронавируса сократилось за неделю на 14%, а число выздоровевших граждан – выросло на 27%

Число новых случаев коронавируса сократилось за неделю на 14%, а число выздоровевших граждан – выросло на 27%

Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Так, с 14 по 20 декабря в Молдове выявили на 14,4% меньше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. В то же время количество вылечившихся граждан выросло на 27%.

За последние 14 дней в нашей стране регистрировалось 542 случая коронавируса на 100 тысяч населения. Показатель смертности составляет 2% – на 100 заболевших приходится 2 смерти. Показатель заражаемости равен 0,98.

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