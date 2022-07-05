Число новых случаев COVID-19 в Молдове за неделю выросло почти в 2,5 раза

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С 27 июня по 3 июля в стране выявили 1014 новых случаев COVID-19 – почти в 2,5 раза больше, чем неделей ранее. Было сделано 17 197 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За указанный период от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 человека. За указанный период было сделано 1805 доз вакцин. Первую дозу сделали 277 человек, вторую – 505, третью – 1023. Кроме того, были вакцинированы 55 подростков. Всего в Молдове 1 066 437 человек были вакцинированы по полной схеме.

Напомним, что теперь Минздрав публикует статистику раз в неделю.

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