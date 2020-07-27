Число муниципальных больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом, увеличится

Число муниципальных больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом, увеличится

С 1 августа власти муниципия активируют еще ряд медицинских учреждений, в которых будут принимать пациентов с коронавирусом. Соответствующее решение было принято с учетом того, что 50% зарегистрированных в Молдове случаев COVID-19 –  в Кишиневе. 

Кроме того, в Муниципальной больнице №3 “Святая Троица” появятся 170 дополнительных мест, в том числе 18 – в отделении интенсивной терапии. Учреждение при этом сохранит свой профиль, а входы будут разделены. Власти намерены создать новый подъездной путь к больнице для “скорых”, отметил Ион Чебан.

– Ситуация с коронавирусом в Кишиневе остается неблагоприятной, поэтому еще раз призываю граждан соблюдать правила защиты и профилактики. Заботьтесь о своем здоровье, о здоровье близких и о врачах, которые работают на пределе своих возможностей, – подчеркнул градоначальник. 

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