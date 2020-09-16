Число мест по специальностям, ставшим востребованными в условиях пандемии, увеличено

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Приём в резидентуру в этом году впервые проводится в сентябре, тогда как в предыдущие годы этот процесс осуществлялся в октябре-ноябре, а студенты не были уверены, что их зачислят на желаемые специальности и участвовали в конкурсах за рубежом. Об этом в социальной сети написала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она также отметила, что в этом году было увеличено количество мест по специальностям, которые стали востребованы в условиях пандемии COVID-19: анестезия и интенсивная терапия, инфекционные болезни, радиология и имажистика.

– Если медицинская система будет перегружена, то количество мест будет пересмотрено в зависимости от ситуации и числа кандидатов, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, – уточнила Думбрэвяну.

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