Вакцинация в Молдове замедлилась, остановившись на уровне 31%

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С 14 по 20 марта от коронавируса вакцинировались 12 590 человек, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе. В то же время 280 827 граждан обратились в прививочные пункты для ревакцинации.

По данным Минздрава, всего в стране было вакцинировано более 31% населения. Обе дозы прививок поставили более 30% жителей Молдовы, передаёт moldpres.md.

С начала пандемии Республике Молдова получила 2 923 860 доз вакцины против COVID-19. Иммунизация проводится бесплатно и рекомендуется всеми национальными и международными органами здравоохранения.

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