Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за последнюю неделю выросло на 30%

0

Об этом накануне заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

Вчера в Молдове скончались ещё 33 пациента с COVID-19: 19 женщин и 14 мужчин. Самому молодому из умерших было 48 лет.

В целом в стране за всё время пандемии зарегистрировано 207012 случаев COVID-19. В больничных медико-санитарных учреждениях находятся 4411 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 335 – в крайне тяжёлом состоянии.

До сих пор в Республике Молдова от коронавируса вакцинировали 16131 медработников. У 326 человек после иммунизации отмечались легкие побочные явления, а у восьми вакцинированных – умеренные, пишет ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.