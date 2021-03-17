Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за последнюю неделю выросло на 30%

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за последнюю неделю выросло на 30%

Об этом накануне заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык. 

Вчера в Молдове скончались ещё 33 пациента с COVID-19: 19 женщин и 14 мужчин. Самому молодому из умерших было 48 лет. 

В целом в стране за всё время пандемии зарегистрировано 207012 случаев COVID-19. В больничных медико-санитарных учреждениях находятся 4411 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 335 – в крайне тяжёлом состоянии.

До сих пор в Республике Молдова от коронавируса вакцинировали 16131 медработников. У 326 человек после иммунизации отмечались легкие побочные явления, а у восьми вакцинированных – умеренные, пишет ipn.md. 

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