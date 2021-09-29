Число летальных исходов от коронавируса в Молдове за неделю выросло на 35%

0

С 20 по 26 сентября в Молдове было зарегистрировано 7 336 случаев COVID-19, что на 6,3% больше, чем на предыдущей неделе. Данные были обнародованы накануне Минздравом.

У большинства пациентов лёгкие и бессимптомные формы коронавируса (80,9%). За ними следуют пациенты со средними (11,6%) и тяжёлыми формами (7,5%). В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 148 пациентов.

За последние семь дней было зарегистрировано 100 летальных исходов. Это на 35,1% больше по сравнению с прошлой неделей (74 летальных исхода) и на 17,6% больше по сравнению с 36-й неделей (85).

По результатам анализа эпидемиологических показателей, для муниципиев Кишинёв и Бельцы, Сынжерейского и Унгенского районов был установлен «красный код». Для муниципия Комрат и районов Новые Анены, Басарабяска, Бричаны, Кагул, Кэлэраш, Чимишлия, Криуляны, Дондюшаны, Дрокия, Единцы, Флорешты, Фэлешты, Глодяны, Яловены, Леова, Ниспорены, Рышканы, Шолдэнешты, Сорока, Штефан-Водэ, Стрэшены и Теленешты был установлен «оранжевый код». Во всех остальных действует жёлтый уровень эпидопасности

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Молдове было введено 1 388 566 доз вакцины. Национальный охват одной дозой составляет 23,57%, полной схемой – 22,55%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.