Число летальных исходов от коронавируса в Молдове выросло на прошлой неделе на 111,5%

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С 16 по 22 августа в стране было зарегистрировано 2388 случаев коронавируса или на 68,9% больше, чем неделей ранее. По данным Минздрава, 85% заболевших не были привиты от COVID-19, а 3% получили только первую дозу вакцины. Число летальных исходов выросло в два раза: на 111,5%. Количество выздоровевших граждан увеличилось на 12,1%.

Число случаев заражения COVID-19 выросло среди детей на 45,7%, а также среди беременных женщин – с 11 до 19 случаев. У большинства пациентов проявилась легкая или бессимптомная формы коронавируса (81,9%), у 12% пациентов – средняя форма, а у 6,1% – тяжёлая. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 42 пациента.

Больше всего заболевших на прошлой неделе было в Бельцах – 300 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте – Кишинёв (294 случая на 100 тыс. населения). На третьем – Единецкий район (264 случая на 100 тыс. населения). За последние 14 дней “красный код” в связи с коронавирусом был введён в Кагуле, Единцах, Сороках, Леова, Бельцах, Чимишлии, Кишинёве, Яловенах, Комрате, Новых Аненах, Сынжерей, Бессарабке, Приднестровье, Кантемире, Каушанах.

За отчётный период в стране было зарегистрировано 55 летальных исходов, что вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей. Всего с начала пандемии в Молдове от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 6363 человека, 80,9% из них – люди старше 60 лет. При этом число вылечившихся увеличилось на прошлой неделе на 12,1% и составило 255 279 за всё время пандемии.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 (2 марта 2021 г.) в Молдове было введено 1 219 812 доз вакцины. Так, 20,6% населения получили одну или две дозы сыворотки. Полный курс вакцинации прошли 18,6% людей. Уровень вакцинации среди медработников составляет 88,5%, из них обе дозы получили 84,5%. Это привело к снижению заболеваемости среди врачей на 90%.

Самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в Кишиневе – 28%, в Сороках – 21%, в Дубоссарах – 20%, в Оргееве – 19%. В то же время в районах Леова, Сынжерей и в Гагаузии отмечается самый низкий уровень вакцинации в стране – от 10% до 13%. Пассивнее вакцинируются люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Согласно последним данным, после вакцинации в стране было зарегистрировано 1467 случаев проявления побочных эффектов, из которых 92,7% были лёгкими, а 7,3% – умеренными. Тяжелые формы не зафиксированы.

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