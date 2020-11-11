Число избирательных участков за границей во втором туре выборов не изменится

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На заседании правительства Ион Кику был проинформирован о ходе подготовки избирательных участков за границей ко второму туру президентских выборов. Глава кабинета министров поблагодарил власти тех стран, где аккредитованы посольства Молдовы, за то, что они разрешили открыть участки, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой сообщил, что число избирательных участков за границей во втором туре выборов останется тем же, что и 1 ноября. В некоторых городах, однако, сменилась локация, подробности можно найти на официальных сайтах дипломатических миссий.

– Хочу призвать всех граждан Республики Молдова активно участвовать во втором туре президентских выборов. Это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы после 15 ноября мы смогли бы продолжить внедрение проектов, призванных улучшить жизнь в Молдове, – подчеркнул Ион Кику.

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