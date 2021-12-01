Число инфицированных ВИЧ в Молдове составляет почти 15 тысяч

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На начало 2021 года в Республике Молдова было зарегистрировано около 14 400 случаев заболевания ВИЧ, а с января по октябрь этого года подтверждено 662 новых случая. Такие данные обнародовал Минздрав в связи с отмечаемым Всемирным днем борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Как уточнили в ведомстве, до 21 декабря в стране будут организованы мероприятия по информированию населения о ВИЧ/СПИДе, продвижению тестирования, мобилизации и вовлечению сообществ в борьбу с ВИЧ-инфекцией, передаёт moldpres.md.

В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом «Для тебя, для них, для всех!» и «Это важно для всех. Все важны!». Министерство здравоохранения призывает население пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в мобильных пунктах. Также будут организованы тренинги среди молодежи для продвижения тестирования. Информационные материалы будут распространяться в специализированных учреждениях и общественном транспорте, а в социальных сетях будут запущены различные флешмобы и чат-боты.

Данные министерства показывают, что большинство людей, живущих с ВИЧ, – молодые люди репродуктивного возраста. Для возрастного сегмента 0-39 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 18 случаев на 100 тыс. населения, для 15-24 лет – около 14 случаев, а для 40 лет и старше – 15 случаев. Более чем в 90% случаев вирус ВИЧ передавался половым путём. Употребление наркотиков – причина 3% случаев, а в 2,4% заболеваний вирус передался от матери к ребёнку.

По данным ВОЗ, более 37 млн человек во всём мире живут с ВИЧ.

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