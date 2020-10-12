Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн

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По состоянию на утро понедельника с начала пандемии COVID-19 во всём мире зафиксировано 37 408 593 случая заражения коронавирусом. Рост за минувшие сутки составил 302 668, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации источника, общее число жертв COVID-19 выросло к утру понедельника до 1 075 942. Излечились более 25,7 млн, передаёт interfax.com.ua.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия. Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 762 546 инфицированных, 214 768 случаев летального исхода и более 3 млн излечившихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 млн жителей планеты.

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