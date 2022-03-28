Число госпитализированных с ковидом пациентов в столице продолжает уменьшаться

Число госпитализированных с ковидом пациентов в столице продолжает уменьшаться

В настоящее время лечение от коронавируса в столичных больницах проходят 102 пациента, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщил начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ.

По его словам, количество госпитализированных пациентов с подтверждённым вирусом SARS-CoV-2 постоянно уменьшается. Статистика также показывает снижение числа пациентов, находящихся на домашнем лечении, передаёт moldpres.md.

В муниципии Кишинёв сохраняется “жёлтый” код опасности в связи с коронавирусом. Ношение маски в закрытых местах остаётся обязательным. 

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