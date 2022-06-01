Число детей в Молдове сократилось до рекордно низкого уровня

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Численность детей в Молдове продолжает неуклонно сокращаться. Об этом свидетельствуют данные бюро статистики, обнародованные по случаю Международного дня защиты детей.

На начало 2022 г. в РМ числилось 559,4 тыс. детей до 18 лет или 21,5% от численности населения. За год число детей сократилось на 300, передает gagauzinfo.md.

Коэффициент рождаемости составил 11,2 родившихся живыми на 1000 жителей – самый низкий показатель за последние пять лет. 51,6% новорожденных – мальчики, при этом соотношение численности полов составляет 106 мальчиков на 100 девочек.

Почти каждый пятый ребёнок родился вне брака, общий процент внебрачных детей равнялся 18,4%. Средний возраст женщин, родивших в первый раз, составляет 25,1 года. В сельской местности он меньше – 23,8 года, а в городах – 27,1.

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