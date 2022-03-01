Число беженцев из Украины растёт, вместимость Центра на Moldexpo увеличена

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За 4 дня с начала работы муниципального Центра распределения и размещения на Moldexpo оказана помощь 3 462 людям, в том числе почти 1 500 детей.

Такую информацию обнародовал генеральный примар муниципия Ион Чебан, посетивший сегодня утром этот пункт. Он отметил, что количество беженцев из Украины, направляющихся в Центр Moldexpo, увеличивается, поэтому примария наращивает его вместимость.

– Мест для экстренного размещения в двух павильонах стало 600. Кроме того, совместно с центральными органами были определены места размещения рядом с территорией Moldexpo как составной части Центра распределения. В Зале торжеств было организовано 120 мест для размещения, а в воинской части на улице Василе Лупу – 200 мест. В общей сложности вместимость Moldexpo увеличена до 920 мест для срочного размещения, – уточнил градоначальник.

На данный момент официальные данные по Кишинёву таковы:

Центр распределения и размещения на Moldexpo – 872 человека;

воинская часть – 294 человека;

Муниципальная фтизиопульмонологическая больница, ул. Гренобля, 147 – 156 человек;

общежитие Аграрного университета, ул. Мирчешть, 21/2 – 33 человека;

общежитие Аграрного университета, ул. Мирчешть, 22/4 – 59 человек;

центр Fildeș – 41 человек;

общежитие по ул. Мирчешть, 22/4 A – 5 человек;

общежитие Государственного медицинского и фармацевтического университета на ул. Садовяну – 104 человека;

общежитие Технического университета на ул. Флорилор, 4А – 100 человек;

общежитие Государственного университета на ул. Студенческой – 80 человек;

общежитие Главного управления образования, молодёжи и спорта – 83 человека.

Также примария Кишинёва организовала для беженцев из Украины бесплатное тестирование и вакцинацию от коронавируса.

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