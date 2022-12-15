Число бедных людей в Молдове ещё больше вырастет в 2023 году – Expert Grup

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Кризисы, которые обрушились на Республику Молдова в 2022 году, прямо влияют на уровень жизни населения. В 2023 году доля бедных людей в стране увеличится. Такие данные содержатся в „Отчёте о состоянии страны в 2022 году”, подготовленном „Expert-Grup”.

Автор доклада, директор программы „Макроэкономика, прогнозирование и экономическое моделирование” центра „Expert-Grup” Александру Фалэ заявил, что „число бедных людей будет расти, а количество граждан, живущих на 54 лея в день, будет примерно на 1/5 выше. У нас снижение покупательной способности на 10%, но, с другой стороны, наблюдается положительный рост пенсий. Если реальная зарплата резко упала, то реальная пенсия выросла в 2022 году примерно на 4%”.

В связи с этим эксперт отмечает, что „правительство обречено на внедрение политик поддержки населения. Мы наблюдаем снижение потребления на 1%. Компенсации, предложенные правительством, оказали положительное влияние. Поскольку правительство предоставляет компенсации, ему придётся брать кредиты. Вероятно, необходимо изменить формулу внешнего финансирования. Надо иметь больше грантов, чем кредитов”.

Министр труда и социальной защиты Марчел Спэтарь говорит, что решения правительства в эти неспокойные времена были непростыми.

– Люди есть и должны быть в центре государственных политик. Государство стремится защитить их и найти справедливое решение. Однако нам очень трудно принимать решения. Нас ждёт время, когда у властей будет меньше ресурсов, чем обязательств. И тогда нужно будет решить, как государство может установить свои приоритеты. Вероятно, придётся внедрять некоторые болезненные, но необходимые меры, – заявил министр Спэтарь.

Отчёт о состоянии страны в 2022 году был подготовлен Независимым аналитическим центром „Expert-Grup” и Фондом Фридриха Эберта в Молдове (FES), передаёт ipn.md.

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