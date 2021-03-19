Числились в розыске: двум нарушителям не удалось скрыться от пограничников

Пограничники выявили местонахождение гражданина, который несколько лет назад незаконно пересёк молдо-украинскую границу. Житель Дрокиевского района знал, что его разыскивают, но всё откладывал оплату штрафа.
Ещё одного гражданина задержали за подделку официальных документов. Уроженец Оргеевского района был объявлен в розыск за то, что пытался покинуть территорию РМ по удостоверению, в котором были изменены даты.
Оба случая расследуют органы правопорядка.
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