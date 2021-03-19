Числились в розыске: двум нарушителям не удалось скрыться от пограничников

Числились в розыске: двум нарушителям не удалось скрыться от пограничников

Пограничники выявили местонахождение гражданина, который несколько лет назад незаконно пересёк молдо-украинскую границу. Житель Дрокиевского района знал, что его разыскивают, но всё откладывал оплату штрафа.

Ещё одного гражданина задержали за подделку официальных документов. Уроженец Оргеевского района был объявлен в розыск за то, что пытался покинуть территорию РМ по удостоверению, в котором были изменены даты.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md