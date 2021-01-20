Чиновника из Кантемирского района подозревают в крупной взятке и махинациях со строительными тендерами

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Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Кантемирского района и местный бизнесмен были задержаны этим утром по подозрению в пассивной и активной коррупции. Их обвиняют в махинациях с тендерами на проведение работ по строительству участка дороги.

Главу управления подозревают в получении взятки в размере 200 000 леев от экономического агента, выигравшего тендер на строительство и ремонт дорог в Кантемирском районе. Согласно материалам дела, такую сумму предложил агент за подписание акта о завершении работ, которые на самом деле не были доведены до конца.

Этот же чиновник проходит и по другим эпизодам, в которых подозревается в получении взяток от экономических агентов и частных лиц. Злоупотребляя своим положением, он также составлял сметы расходов и оферты для различных экономических агентов, тем самым нарушая порядок проведения тендеров, организованных Кантемирским районным советом.

Сегодня сотрудники НАЦ провели обыски в доме подозреваемого, а также двух предпринимателей, подозреваемых в соучастии в фальсификации тендеров, невыполнении договорных обязательств по проведению ремонтных работ и подкупе государственных служащих. Главу ведомства и одного из предпринимателей задержали, в отношении второго предпринимателя ведётся расследование.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на определённый срок.

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