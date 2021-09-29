Чиновник и его подельники задержаны за махинации с люксовыми авто (ВИДЕО)

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Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, которая занималась махинациями и незаконно присваивала транспортные средства.

Членами ОПГ оказались трое мужчин в возрасте от 35 до 40 лет, двое из них занимают руководящие должности. Один является начальником отдела Службы регистрации транспортных средств Агентства госуслуг, второй – директор компании, специализирующейся на продажах люксовых авто. Третий фигурант выполнял роль посредника.

Согласно материалам дела, подозреваемые, используя свои должности, подделывали контракты купли-продажи автомобилей от имён их владельцев, а затем оформляли их на третьих лиц. Таким образом, они нанесли крупный ущерб хозяевам транспортных средств.

В результате обысков в домах и офисах подозреваемых были изъяты сертификаты о регистрации автомобилей, номерные знаки, записи, мобильные телефоны. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

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