Чимишлийский район идёт голосовать за Игоря Додона: Он многое сделал для нашей страны! (ВИДЕО)

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15 ноября решается судьба страны. О необходимости сделать в этот день правильный выбор говорят и жители Чимишлии.

Наталья Скроб – жительница коммуны Порумбрей Чимишлийского района. Женщина 3 года провела на заработках в Израиле, но вернулась домой. 15 ноября она будет голосовать за Игоря Додона, потому что хочет, чтобы трое её детей росли на Родине.

У нас очень красивая страна, работящие, хозяйственные люди. Игорь Додон сделал очень многое для нашей страны. Благодаря его усилиям в нашей коммуне построили новые дороги, строится детский сад, сделано уличное освещение. Я люблю Чимишлию, Молдову. Голосую за Игоря Додона! – отметила Наталья.

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