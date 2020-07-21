Четыре знатных облома ОПГ “Про-Молдова”: Цырдя рассказал о громких провалах группировки Плахотнюка

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.

За последние 3 недели у ОПГ “Про-Молдова” случилось 4 знатных облома.

1. Облом первый. Попытались вывести Гацкана, лишить ПСРМ большинства. Не вышло. Гацкан вернулся в фракцию ПСРМ.

2. Облом второй. Попытались заблокировать законопроекты по повышению зарплат медикам на 30%, выделению помощи пенсионерам, увеличению фондов для аграриев на 100 млн лей и т.д. Опять фиаско.

3. Облом третий. Попытались отправить в отставку министра Виорику Думбрэвяну. Не получилось. Даже дискредитировать не удалось. Скорее, наоборот.

4. Облом четвертый. Попытались вынести вотум недоверия правительству. Канду уверял Нэстасе и Мунтяну, что у них есть голоса для того, чтобы отправить Иона Кику в отставку. Дескать, 2 депутата готовы продаться. Депутат ППДП Плынгэу даже пост в Фейсбуке выдал, празднуя неминуемую победу! И тут – опять крах. Да еще Санду втянули в этот карнавал неудачников.

Мы реально переживаем за психическое здоровье этих господ. Некоторые уже впали в уныние, другие ушли в глубокий запой.