Четыре земельных участка в столице превратили в скверы

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Четыре земельных участка, обустроенных Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, получили статус скверов. Речь идёт о парках “Tăbăcăria Veche”, “Mircea cel Bătrân”, сквере музея им. А. С. Пушкина и театра им. А. П. Чехова.

Как рассказал начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов, в скверах установлена городская мебель, проведены работы по их освещению, засеяны газоны, высажены деревья. Также были обустроены аллеи, установлены скамейки, урны для мусора и системы полива, пишет ipn.md.

Получившие статус скверов земельные участки уже нельзя будет использовать в иных целях, уточнил Бурдюмов.

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