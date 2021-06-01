Четыре сыночка и лапочка дочка

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О том, как в наше время воспитывают достойных людей в многодетных семьях

Светлана и Кирилл Перетокины родом из Кишинёва. Он работает менеджером по продажам в одной из столичных компаний, она – главным бухгалтером в нескольких организациях. Супружеская пара воспитывает пятерых детей, через несколько месяцев на свет появится и шестой наследник.

О жизни этой большой и дружной семьи в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает Светлана Перетокина.

Дети – их страсть

– Светлана, вы с супругом из многодетных семей или есть другой мотив для создания большой семьи? Ведь известно, что не каждая супружеская пара решится на такой подвиг.

– Дети – наша страсть, поэтому мы и стали многодетными родителями. Нас в семье было трое детей, а у родителей мужа их было двое. Ещё вначале нашей совместной жизни мы с Кириллом как-то сидели и в шутку обсуждали, сколько бы хотели иметь детей? Сошлись на том, что было бы здорово четверых. Но после того как родились четверо запланированных, захотели ещё одного – так появился на свет пятый наш ребёнок Женька. И совсем скоро родится ещё один сын. Старшая – дочка, а остальные все мальчишки. Мы шутим, что после нас будут ходить одни Перетокины. Мало кто может похвастаться пятью сыновьями, а мы вот можем.

– Познакомьте нас с детьми: имя, возраст, опишите характер.

– Старший наш ребёнок – дочь Ирочка. Ей в этом году исполнилось 19 лет. Она у нас такая Белоснежка, красавица, отличница, умница, причём во всех областях. Свою дальнейшую жизнь планирует связать с архитектурой, которой увлекается лет с 14, поэтому это её осознанное решение. Второй по старшинству – сын Никита, ему 17 лет, заканчивает 10-й класс. Он у нас мечтатель, очень талантливый мальчик, за год самостоятельно научился играть на электрогитаре, прекрасно рисует. Мечтает стать мультипликатором. Средний наш ребёнок – умник Миша. Ему 11 лет. Он очень похож на Иру тем, что во всём хорош, всем интересуется. А ещё у него проявилась страсть к кулинарии. За последний год он много помогает на кухне, хотя никто его не заставляет это делать. Для своего возраста он много чего может приготовить. Не каждая хозяйка знает, как приготовить 11–12 видов соуса для пасты, а вот Мишка умеет. Четвёртый наш ребёнок – это Вовик-шилопопик, как называет его Ира. Он почти бегает по потолку. Очень энергичный ребёнок: всегда в движении, рот у него никогда не закрывается, много шутит, абсолютный оптимист по жизни. И есть в нашей семье, на данный момент самый младший, пятилетний сын – товарищ Евгений. Он знает себе цену, никогда не даст себя в обиду, с очень обострённым чувством справедливости, а так как у него есть старшие братья и сестра, в свои пять лет выдаёт такие мысли, которые не свойственны другим детям и в 8 лет. Так что нам никогда не бывает скучно.

Я считаю, что отношение детей друг к другу в семье зависит от того, как их воспитывают, какой пример они видят в своих родителях. Мы с мужем живём по принципу «твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека» и с самого детства так воспитываем детей. Высшие человеческие ценности закладываются в ребёнке с детства.

Легко не будет

– Я читаю ваши посты в соцсетях и понимаю, что уже с младших лет все ваши дети правильно воспитаны, всегда помогут родителям, друг другу, ближнему. На чьих примерах вы их воспитываете?

– Я считаю, что отношение детей друг к другу в семье зависит от того, как их воспитывают, какой пример они видят в своих родителях. Мы с мужем живём по принципу «твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека» и с самого детства так воспитываем детей. Высшие человеческие ценности закладываются в ребёнке с детства. У нас есть что-то вроде культа: по вечерам мы собираемся все и читаем разные книжки, смотрим фильмы, обсуждаем их содержание, спрашиваем мнение детей, насколько правильно поступил тот или иной герой. Мы на примерах разъясняем такие слова, как честь, совесть, достоинство, братство, ответственность, правда. Проводим параллели между поступком кого-то из детей и героя фильма или книги. Эти примеры более действенны, чем крики, разного рода наказания или, что ещё хуже, рукоприкладство.

– Есть ли какие-то запреты – например не сидеть долго перед компьютером, не пользоваться гаджетами?

– У нас категорически не приветствуется давать мобильный телефон малолетнему ребёнку, чтобы отвлечь его, потому что мы заняты. Сотовый наши дети получают в возрасте не младше 16 лет. А вот компьютерами все пользуются с достаточно раннего возраста, но исключительно для учёбы. Да, бывает, что за хорошую учёбу в конце недели в виде поощрения разрешаем поиграть в компьютерные игры. Но наши дети знают: если они попросили час на компьютер, то ровно столько и будут играть, не больше. Мы им всегда говорим: «Никто не обещал, что с нами будет легко, но точно будет интересно». Вот с таким позитивом и двигаемся вперёд.

– Помимо чтения, чем ещё любите заниматься всей семьёй? Приходят ли к детям друзья?

– Мы любим играть в настольные игры. У нас в прямом смысле огромное их количество. И друзья мальчишек приходят поиграть в эти настольные игры. Ничего не стоит заварить чай, испечь пирог и вместе со всеми провести время. Мы стараемся выбирать игры, которые не выпячивают «я». Лидером нельзя научиться быть, им рождаются либо нет. Если же ребёнок родился лидером и в нём это культивировать, тогда страдают другие качества – доброта, отзывчивость, та же честность, совесть. Человечество выжило только потому, что люди были вместе, умели договариваться, помогать друг другу. Всегда на первом плане было общество, а потом – личность. Мы с мужем считаем, что если ребёнок умеет общаться с большим количеством людей с разными характерами и темпераментами, он никогда не пропадёт.

– Учите детей противостоять злу, агрессии?

– Противостоять можно только тогда, когда ты не один. И ещё я своим детям всегда говорю, чтобы учились договариваться, разговаривать. Проблема молдавского современного общества в том, что мы всё время ищем, чем отличаемся от других. Даже при разном менталитете, интересах можно найти точки соприкосновения с разными людьми. Мы забыли о том, что нужно искать то, что в нас есть хорошее, что объединяет.

Им не жить друг без друга

– Некоторые семейные пары уезжают на отдых, оставив детей на родителей. А вы устаёте от детей, отдыхаете от них?

– Мы настоящая семья-семья. У нас был как-то случай: когда только родился наш средний сын Мишка, мои родители взяли на одну ночь на дачу наших старших двух детей. Хуже нам с мужем, чем в тот вечер, никогда в жизни не было. Смысл есть только тогда, когда мы все вместе – где-то отдыхаем, куда-то едем. Конечно, выехать за границу такой большой семьёй мы себе позволить не можем, но мы объездили почти всю Молдову, у нас есть много любимых мест. Мы очень легки на подъём: утром встали, плюшек быстро нажарили, бутербродов сделали, фрукты-овощи-воду взяли – и поехали.

– Вы – мама, жена, работающий человек, женщина, в конце концов. Находите ли время, чтобы провести его вместе с мужем? На себя отводите какое-то время?

– У нас нет такой возможности. Дорога утром на работу, а вечером домой – пока единственное личное время. Но я стараюсь разными способами радовать супруга – приготовить что-то вкусненькое, подарочек какой-то сделать. Разные есть варианты. Для себя я тоже отвожу время – обязательно хожу на маникюр, к парикмахеру на стрижку. До пандемии раз в неделю ходила с подругами в баню и брала с собой дочь. Я за то, чтобы и папа отдыхал от семьи. Он раньше ездил на рыбалку, а сейчас не отправишь. Говорит, что без нас не может. А мы без него не можем.

Усадьба мечты

– Ещё раньше от друзей слышала, что вы хотели организовать типа какого-то поселения, где солнечные дети могли бы приобретать жизненные навыки, выращивать овощи, фрукты, делать какие-то поделки своими руками. Недавно прочла ваш пост, что идея потихонечку реализуется.

– Мы открыли фонд Plaiul Soarelui («Солнечная страна»). Его основателями стали четыре семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, а также писатель Кристина Костов и я. В рамках этого фонда планируем запустить проект для взрослых солнечных людей, которым нужно помогать социализироваться, потому что большинство из них сидят дома закрытыми, никого не видят, кроме своих родителей. Хотя в мире люди с данным синдромом и в университетах учатся, и в госучреждениях работают. Я изучила этот вопрос хорошо. В мире есть несколько таких проектов, в том числе под Санкт-Петербургом существует деревня «Светлана», где живут взрослые люди с синдромом Дауна. Нами обдумывались разные варианты основания аналогичной деревни для солнечных людей. И вот посчастливилось недавно найти в селе Бушэука Резинского района подходящую усадьбу. Там большой особняк, но из-за того что в нём лет 12 никто не жил, многое было разворовано, разбиты стёкла, крыша требует капитального ремонта. Из плюсов: кроме большого дома, в котором могут поселиться 4 семьи, есть помещение под мастерскую, сауна с бассейном, хорошая по площади кухня. В одном из помещений есть шикарная русская печка с выходом в зимний сад. Есть вспомогательные помещения для выращивания домашней птицы и животных, огромный сад, где растут все виды фруктовых деревьев, виноградник, под домом расположен большой сухой подвал. И всё это хозяйство огорожено хорошим капитальным забором. Но нужна мебель, важно решить вопрос с электро- и газоснабжением, провести ремонтные работы. Сейчас наш юрист занимается оформлением документов. Пока это пилотный проект, рассчитанный на малое количество семей с солнечными людьми. Посмотрим, как всё пойдёт, как будет с финансированием, организацией. Если всё получится, возможно и расширение.

– Какой самый главный совет в воспитании детей вы бы дали молодым родителям?

– Многие родители сетуют, что дети не оправдали их ожиданий. Не ждите ничего, потому что никогда не известно, какие таланты вложены в ребёнка. Общайтесь как можно больше с детьми – разговаривайте, играйте, обсуждайте разные вопросы, читайте вместе книги, проходя мимо, погладьте по руке, голове, скажите, что любите, относитесь к ним, как к подарку неба. Учите детей тому, что жизнь – сложная штука, но очень интересная. Обязательно нужно менять минусы на плюсы, а научившись этому, радоваться, что проснулся утром, что все родные и близкие люди – это твоё богатство. Вот тогда в Молдове будет счастье, а в семьях – покой, радость и мир.

Любовь Чегаровская