Четыре СИЗО возобновили работу после ремонта

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Была возобновлена ​​деятельность четырех следственных изоляторов в инспекторатах полиции Сорок, Комрата, Новых Анен и Бельц. Они были отремонтированы и модернизированы в соответствии с международными стандартами.

По данным полиции, на ремонт зданий было выделено около 15 миллионов леев. В обновленных изоляторах есть системы видеонаблюдения, внутренней сотовой связи (типа домофон), радиационной и пожарной безопасности, а также созданы другие условия, в том числе для личной гигиены, которые гарантируют соблюдение прав и безопасность лиц, лишенных свободы, передаёт moldpres.md.

Изоляторы также были снабжены прозрачными стеклянными дверцами для людей, страдающих определенными фобиями, такими как закрытое пространство (клаустрофобия). Двери камер были сделаны из прозрачного стекла, чтобы не создавать психологического дискомфорта. Точно так же изоляторы оснащены современными системами управления, которые помогают полиции выполнять охрану и защиту задержанных, запрашивая помощь путем включения звуковой сигнализации с помощью нескольких опций.

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