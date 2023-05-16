Четыре районные больницы получили новое оборудование на средства НКМС

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Больницы в Фалештах, Штефан-Водэ, Оргееве и Страшенах были оснащены новым оборудованием, приобретённым за счёт средств фонда развития и модернизации поставщиков государственных медицинских услуг Национальной компании медицинского страхования.

Так, Фалештская районная больница приобрела цифровое рентгенологическое оборудование на 740 тысяч леев. Больница в Штефан-Водэ закупила установку для переработки медицинских отходов на сумму 1 млн 241 тыс. леев, а Муниципальный родильный дом №2 – оборудование для лаборатории на 255 тысяч леев.

Центр здоровья в Страшенах получил рентгенологический аппарат стоимостью 1 млн 300 тысяч леев. Также была оборудована лаборатория и больница в Оргееве, пишет moldpres.md.

Как уточнили в НКМС, медицинское оборудование и инфраструктура 13 медицинских учреждений страны были улучшены благодаря инвестициям, сделанным из фонда развития и модернизации государственных медицинских учреждений. По итогам участия в конкурсе инвестиционных проектов эти учреждения были признаны победителями и реализовали в течение года проекты на общую сумму почти 10 млн леев.

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