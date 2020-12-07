Четыре поддельных водительских удостоверения выявили и изъяли на границе

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Инциденты произошли в минувшие выходные.

Так, 5 декабря на КПП “Джурджулешть-Галац” для проверки остановили Mercedes, зарегистрированный в Республике Молдова. Водитель направлялся в Германию. В портмоне 35-летнего пассажира, уроженца Единецкого района, нашли права с признаками подделки, якобы выданные румынскими властями на имя другого человека. Мужчина пояснил, что документ его попросил передать родственник владельца прав. О том, что удостоверение подделано, пассажир не знал.

В тот же день на КПП “Скулень” выявили еще два документа с признаками подделки, выданные молдавскими и российскими властями. Водитель сказал, что российские права получил законно, а второе удостоверение в машине забыл его сменщик.

Еще одно нарушение выявили на КПП “Леушень”. 32-летний мужчина признался, что права ему три года назад помог оформить неизвестный человек. Молдаванин тогда находился в Германии. Спецтехника подтвердила, что удостоверение фальшивое.

Пограничники составили протоколы. Все документы были изъяты и направлены на экспертизу.

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