Четыре поддельных документа изъяли на молдавской границе за двое суток

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Фальшивые водительские права, удостоверение личности и два сертификата о вакцинации против COVID-19 были изъяты за последние 48 часов на молдавской границе. Нарушения были задокументированы на КПП “Леушень”, “Кагул” и “Джурджулешть”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый инцидент произошёл на КПП “Леушень”. Проверку проходил рейсовый автобус Молдова-Польша. У одного из пассажиров, 39-летнего жителя Чадыр-Лунги, нашли в кошельке фальшивое молдавское водительское удостоверение. Мужчина сказал, что купил поддельный документ после того, как оригинал был изъят.

На этом же КПП была задокументирована 48-летняя гражданка Молдовы, которая возвращалась из Италии. Она предъявила пограничникам сертификат о вакцинации против COVID-19, который оказался фальшивым. Ещё один поддельный ковид-сертификат был обнаружен на КПП “Джурджулешть”. Его предоставила 33-летняя жительница Кагула.

Кроме того, на КПП “Кагул” был задокументирован 20-летний житель Страшен, у которого нашли фальшивое удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями. Мужчина направлялся в Бельгию на рейсовом автобусе. Он сказал пограничникам, что купил документ два года назад за 150 евро, чтобы трудоустроиться за границей.

Все нарушители были задокументированы, им грозят штрафы. Поддельные документы направлены на экспертизу.

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