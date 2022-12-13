Четыре новых медикамента вошли в список компенсируемых

0

Список компенсируемых лекарств пополнили ещё четыре международных наименования препаратов, предназначенных для лечения диабета, гипертонии и респираторных заболеваний.

Так, пациентам с сахарным диабетом II типа будет частично компенсирован ситаглиптин (sitagliptinum). Этот препарат можно комбинировать с другими медикаментами, снижающими уровень сахара в крови, сообщила Национальная компания медицинского страхования.

Пациенты с высоким кровяным давлением смогут получать компенсированный периндоприл + индапамид (perindoprilum + indapamidum) в таблетках. Для лечения бронхиальной астмы у детей полностью компенсируется будесонид (budesonidum) (суспензия для ингаляций через небулайзер). Это лекарство с 50%-ной компенсацией показано и взрослым при обострении бронхиальной астмы. При этом препарат флутиказон (fluticasonum), порошок для ингаляций, показанный при лечении бронхиальной астмы, в настоящее время частично компенсируемый, будет предлагаться детям бесплатно.

Кроме того, отныне будет компенсирован будесонид + формотерола фумарата дигидрат (budesonidum + fumarat de formoterol dihidrat) в виде ингаляционного порошка для больных бронхиальной астмой, находящихся на длительном лечении. В то же время пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, будут компенсироваться три препарата, которые уже входят в список компенсируемых лекарств, а именно: амитриптилилин (amitriptilylinum), габапентин (gabapentinum) и диазепам (diazepamum), пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.