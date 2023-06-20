Четыре малыша появились на свет в машинах скорой помощи

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Врачи скорой помощи помогли четверым малышам появиться на свет по дороге в роддом.



Первый случай произошел 13 июня в Новоаненском районе. Благодаря помощи врачей на свет появился здоровый мальчик. Его состояние по шкале Апгар оценили в 7-8 баллов.

Следующие два случая были зарегистрированы 16 и 17 июня в Кишиневе. В обоих случаях роды начались стремительно по дороге в роддом. Благодаря оперативной и квалифицированной помощи врачей родились здоровые девочка и мальчик.

Третьи роды в машине скорой помощи произошли 18 июня в Сорокском районе. В результате женщина родила девочку, её состояние по шкале Апгар оценили в 8 баллов.

Всех новорожденных и их мам доставили в медучреждения, где им окажут соответствующий медицинский уход.

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