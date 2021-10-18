Четыре “липовых” документа конфисковали за день на границе

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Подделки выявили в конце прошлой недели на контрольно-пропускных пунктах “Скуляны” и “Леушены”.

В первом случае 18-летняя жительница Унгенского района на выезде из страны показала электронный сертификат об иммунизации. При проверке выяснилось, что в день вакцинации гражданки не было в стране. Нарушительница отказалась прокомментировать случившееся.

Ещё двое молодых людей везли с собой украинские водительские права, справку об окончании курсов вождения и румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. Все документы были отправлены на дополнительную экспертизу.

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