Четыре коллектива из Кишинёва получили высокие госнаграды от президента (ФОТО, ВИДЕО)

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За особые заслуги в развитии музейного дела, вклад в сохранение национального культурного наследия и масштабную выставочную деятельность Игорь Додон наградил Орденом Почёта Национальный музей этнографии и естествознания.

В знак глубокой признательности за особые заслуги в обеспечении законности, общественного порядка и безопасности, за вклад в обеспечение высокого уровня подготовки подразделений вручил Управлению полиции муниципия Кишинёв Генеральной инспекции полиции МВД Орден Штефана Великого. В состав этого Управления полиции входят пять инспекций, два передовых подразделения, пять специализированных подразделений и 10 вспомогательных подразделений, в которых работают 1 589 сотрудников с особым статусом, – написал действующий президент в соцсети. Кроме того, за вклад в развитие и популяризацию симфонической музыки, за выдающийся вклад в сохранение культурных ценностей вручил Орден Республики Национальному симфоническому оркестру компании “Телерадио-Молдова”. Национальный симфонический оркестр ежегодно проводит около 30-35 симфонических и камерных концертов, популяризируя музыкальное искусство как в нашей стране, так и за её пределами, – добавил он.

Действующий глава государства также вручил Орден Почёта Национальной детской библиотеке им. Иона Крянгэ в знак высокой оценки особых заслуг в развитии библиотечного дела, за существенный вклад в сохранение национального документального наследия и успехи в укреплении межбиблиотечного сотрудничества.

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