Четыре фейковых документа изъяли у иностранцев на границе

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Четыре водительских удостоверения с явными признаками подделки предъявили иностранные граждане при пересечении молдавской границы.

На КПП “Паланка-Маяки-Удобное” у 53-летнего гражданина Турции были обнаружены поддельные турецкие права. На этом же КПП у гражданина Вьетнама нашли два поддельных водительских удостоверения. 28-летний иностранец сообщил, что получил документы в Украине за 950 долларов.

На КПП “Тудора” у 40-летнего гражданина Турции были обнаружены водительские права, не признанные ни одним государством. Мужчина признался, что купил документ за 1000 гривен.

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