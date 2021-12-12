Четыре автомобиля сгорели в столице этой ночью: предполагается поджог

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Инцидент произошёл сегодня утром во дворе жилого дома по улице Марии Дрэган.

На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Было установлено, что два автомобиля Renault Kadjar и Toyota Corola полностью объяты огнём, ещё две машины, марки Ford Fiesta, загорелись частично. Пожар удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.

По предварительным данным специалистов, речь идёт о поджоге. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 31 чрезвычайной ситуации.

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