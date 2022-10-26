Четверо жителей Оргеева организовали “бизнес” по продаже марихуаны (ВИДЕО)

0

Подозреваемые выращивали, перерабатывали и сбывали наркотики.

В результате обысков в домах мужчин полиция нашла почти 2 кг марихуаны, растения конопли, электронные весы, а также самодельные устройства для употребления наркотиков. Стоимость изъятых наркотических средств составила 600 000 леев.

По ходатайству прокуроров один из задержанных помещён под предварительный арест сроком на 30 суток, остальные подозреваемые находятся на свободе, пока идёт следствие.

Членам группировки грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.