Четверо воришек за одну ночь украли 2 велосипеда: их поймала полиция (ВИДЕО)

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Четверо жителей столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в краже двух велосипедов. Молодые люди от 16 до 27 лет ранее привлекались за аналогичные преступления.

17 июня в полицию обратились владельцы велосипедов. Было установлено, что злоумышленники ночью проникли в подъезд дома на улице В. Лупу и украли транспортные средства. Ущерб, нанесённый владельцам, оценивается в 15 650 леев.

Действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения. Полиции удалось установить местонахождение подозреваемых и обнаружить похищенное.

Задержанные признали свою вину. За кражу им грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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