Четверо, в том числе ребёнок, пострадали в страшной аварии в Оргееве

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ДТП произошло прошлым вечером. По данным полиции, 45-летний водитель микроавтобуса Ford Transit из-за погодных условий не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с Lexus, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Микроавтобус перевернулся, а легковое авто выбросило на обочину. Обе машины получили серьёзные механические повреждения, пишет deschide.md.

В аварии пострадали четыре человека: 21-летняя пассажирка Lexus, водитель микроавтобуса и двое пассажиров, в том числе 7-летняя девочка. Их доставили в районную больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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