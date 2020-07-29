Четверо в масках ограбили дом жительницы Кагула: их добычей стали 3 тысячи леев

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Полиция поймала двух злоумышленников и поместила их под предварительный арест. Ещё двое вскоре будут объявлены в розыск.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл 19 июля. Четверо в масках разбили окно и проникли в дом 32-летней жительницы села Московей Кагульского района. Злоумышленники украли 3 000 леев и скрылись в неизвестном направлении. Хозяйка дома сообщила о произошедшем в полицию.

В результате следственных мероприятий правоохранители идентифицировали подозреваемых. Речь идёт о преступной группировке, участниками которой были четверо мужчин в возрасте от 20 до 30 лет из разных районов страны. Двое из них недавно были освобождены из тюрьмы. Известно, что они отбывали срок в одном пенитенциарном учреждении, где и спланировали преступные схемы.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

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