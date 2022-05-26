Четверо приятелей угнали машину, чтобы покататься

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С заявлением о пропаже автомобиля в милицию обратился 51-летний тираспольчанин. Мужчина пояснил, что оставил Mitsubishi припаркованным возле дома, а утром не нашёл на месте.

Изучив видео с камер системы наблюдения, оперативники установили личности фигурантов. Ими оказались четверо 18-летних друзей.

Как пояснил один из задержанных, ранее он был знаком с сыном заявителя. Друзьям захотелось прокатиться, поэтому они решились взять чужое имущество без спроса, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время по факту угона проводится проверка.

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